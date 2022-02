Aichach will dieses Jahr 5,2 Millionen Euro neue Schulden machen

Plus Der hohe Kreditrahmen für den Haushalt 2022 erschreckt die Mitglieder im Aichacher Finanzausschuss nicht. Um mehrere Millionen Euro will sich die Stadt neuverschulden.

Im März soll der Aichacher Stadtrat den Haushalt für 2022 mit einem Volumen von rund 67,6 Millionen Euro verabschieden. Die vorläufigen Eckdaten dafür legte Kämmerin Sandra Rauh am Montagabend im Finanzausschuss auf den Tisch. Der Verwaltungshaushalt legt um drei Millionen auf etwa 51,9 Millionen Euro zu, der Vermögenshaushalt um gut zwei Millionen auf knapp 16 Millionen Euro. Finanziert werden soll der Haushalt unter anderem mit einem Griff in die Rücklagen und einer Kreditaufnahme von 5,2 Millionen Euro. Mit dieser hat der Großteil des Ausschusses offenbar kein Problem.