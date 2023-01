Aichach will keinen "Freifahrtschein" für Windräder

Plus Das Thema Windenergie sorgt im Bauausschuss für volle Zuhörerreihen. Der Ausschuss ist sich schnell einig: Aichach soll auf Konzentrationsflächen verzichten.

Großer Andrang herrschte am Dienstagabend im Sitzungssaal der Stadt Aichach: Im Bauausschuss des Stadtrats stand das Thema Windkraft auf der Tagesordnung. Unter den Zuhörerinnen und Zuhörern war deshalb der Verein „Schutz unserer Wittelsbacher Heimat“ stark vertreten. Nachdem Bauamtsleiterin Carola Küspert die Sachlage erläutert hatte, gab es nur drei Wortmeldungen dazu. Dann war sich der Ausschuss einig: Die Stadt Aichach soll keine Konzentrationsflächen für Windkraft ausweisen.