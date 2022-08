Aichach

06:15 Uhr

Aichach will weniger Spielplätze, aber dafür schönere

Die Aichacher Spielplätze - hier der Spielplatz an der Richard-Wagner-Straße - sollen attraktiver werden.

Plus Damit die Stadt ihre Spielplätze wirtschaftlich unterhalten und attraktiv gestalten kann, wird jetzt ein Konzept erstellt. Manche Spielplätze werden verschwinden.

Von Claudia Bammer

Sehr versteckt liegt der kleine Spielplatz Vivaldi-Straße in Aichach-Nord. Der Spielturm dort hat die jährliche Spielplatzprüfung nicht bestanden. Ersetzt wird er jetzt aber nicht. Die Stadt will kleinere Spielplätze auflösen und dafür die übrigen attraktiver gestalten. Dafür erstellt die Verwaltung jetzt ein Konzept. Dieser Vorschlag von Bauamtsleiterin Carola Küspert bekam im Bauausschuss des Stadtrats am Dienstagabend volle Zustimmung.

