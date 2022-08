Aichacher Bankangestellte bewahrt eine 72-Jährige vor Telefonbetrug

Eine 72-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg wird um ein Haar Opfer von Telefonbetrügern. Eine Bankangestellte bewahrt sie vor finanziellem Schaden.

Eine aufmerksame Bankangestellte hat eine 72-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis davor bewahrt, Opfer von dreisten Betrügern zu werden.

Die 72-Jährige erhielt nach Polizeiangaben am Mittwoch eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer. In dieser Nachricht gab sich ein bislang unbekannter Täter als die Tochter der Frau aus und bat aufgrund einer finanziellen Notlage darum, 2000 Euro zu überweisen.

Aichacher Bankangestellte kann Überweisung an Betrüger rückabwickeln

Durch geschickte Kommunikation gelang es dem Unbekannten, das Vertrauen der 72-Jährigen zu gewinnen. Letztlich ging sie zu ihrer Bank nach Aichach, um eine Überweisung in Auftrag zu geben. Eine Bankangestellte hinterfragte allerdings den Grund des Geldtransfers. Sie erkannte die Betrugsmasche und konnte die Überweisung rückabwickeln. Der 72-Jährigen blieb somit ein finanzieller Schaden erspart.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die geschilderte Betrugsmasche hin: "Falls Sie vergleichbare Geldforderungen über Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp von angeblichen Familienmitgliedern oder sonstigen Vertrauenspersonen erhalten, kontaktieren Sie diese umgehend per Telefonanruf. Nur so können Sie gesichert den Wahrheitsgehalt der Nachrichten überprüfen." Die Polizei rät: "Überweisen Sie auf keinen Fall Geld ungeprüft an unbekannte Kontakt- beziehungsweise Kontodaten."

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Betrug via Telefon, Internet und Post

Immer wieder versuchen Betrüger, auch Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg durch sogenannte Schockanrufe, durch vermeintliche Gewinnspiele, die Warnung vor angeblichen Einbrechern oder ähnliche erfundene Geschichten um ihr Hab und Gut zu bringen.

Wie sich Menschen vor den unterschiedlichsten Betrugsversuchen via Telefon, Internet oder Post schützen können, darüber informiert die Polizei im Internet unter polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug. (nsi)