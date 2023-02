Aichach

vor 16 Min.

Aichacher Bauausschuss sagt Nein zu Plänen am Büchel

Die Baulücke zwischen der Straße "Am Büchel" (vorne) und der Bauerntanzgasse (im Hintergrund) war Thema im Bauausschuss.

Plus Wegen der Lage der Stellplätze gibt es keine Zustimmung. Das liegt am Bebauungsplan für diesen Altstadtbereich. In Oberbernbach soll eine Wohnanlage entstehen.

Von Claudia Bammer

Ein Einfamilienhaus mit zwei Gebäuden soll in der seit Langem bestehenden Baulücke am Büchel in der historischen Altstadt gebaut werden. Dem Bauantrag hatte der Bauausschuss bereits 2021 zugestimmt. Einer Tektur verweigerte er jetzt aber einstimmig sein Einvernehmen. Sie widerspricht dem Bebauungsplan, der für das Gelände aufgestellt wurde.

