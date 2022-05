Der Aichacher Bauhof nimmt die neue Halle in Betrieb

Plus Die Lager- und Fahrzeughalle ist der erste Bauabschnitt des Masterplans für den städtischen Bauhof in Aichach. Nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach fehlt noch.

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach fehlt zwar noch, doch ansonsten ist die neue Lager- und Fahrzeughalle des städtischen Bauhofs in Aichach fertig. Bei einem Ortstermin des Bauausschusses hatten die Mitglieder des Stadtrats Gelegenheit, sich das neue Gebäude anzusehen. Bauhofleiter Michael Neumeyer und Klaus Failer, Vorarbeiter für Straßenbau und Wegeunterhalt, stellten nicht nur die neue Halle vor, sondern gaben bei einer Führung auch Einblick in das breite Aufgabenspektrum des Bauhofs.