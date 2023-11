Aichach

vor 32 Min.

Aichacher Brillen-Corona-Aktion geht auf Deutschland-Tour

Plus Während der Corona-Krise starten Helmut und Christa Reinthaler eine Hilfsaktion in Aichach. Es geht um Brillen und Gutscheine. Jetzt gibt es eine Fortsetzung.

Von Manfred Zeiselmair

Als im Jahr 2020 während der Corona-Krise viele Geschäftsleute, Restaurantbesitzer und Künstler um ihre Existenz bangen mussten, war Zusammenhalten angesagt. In dieser schwierigen Zeit kamen das Aichacher Optiker-Ehepaar Helmut und Christa Reinthaler zusammen mit dem Allgäuer Buchautor und Coach Oliver Alexander Kellner auf eine besondere Idee. Sie riefen sie die regionale „Zsammhaltn-Weitblick“-Aktion ins Leben. Sie wirkt bis heute nach und geht nun auf Deutschland-Tour.

Die Geschäftsleute entschlossen sich in der Corona-Zeit, mit dem Kauf von Gutscheinen den am schlimmsten Betroffenen zu helfen. Zugleich rief Reinthaler alle Aichacher, ebenso Vereine und Firmen aus der Region, zu einem Brillen-Bastel-Wettbewerb auf. Die gekauften Gutscheine sollten dann wiederum an die kreativsten Bastler als Dankeschön weitergegeben werden.

