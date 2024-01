Aichach

Aichacher Bürgermeister fordert bei Neujahrsempfang zu Optimismus auf

Plus Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann spricht beim Neujahrsempfang der Stadt Aichach kritisch zahlreiche Themen an. Tom & Flo sorgen für musikalische Unterhaltung.

Von Johann Eibl

Am Übergang von einem alten zum neuen Jahr wirken viele Menschen nachdenklicher als sonst. Nicht anders erging es Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang. Er sparte keineswegs mit skeptischen bis sorgenvollen Aussagen. Am Ende aber schaffte er noch die Kurve und schlug Töne an, die von Zuversicht geprägt waren: "Hoffnung statt Endzeitstimmung tut Not." Er rechne nicht mit einem einfachen Jahr: "Aber natürlich gilt es, weiter Optimismus zu wahren."

Zu den Ehrengästen zählte am ersten Tag des Jahres 2024 auch Roland Eichmann, der Bürgermeister der Nachbarstadt Friedberg. Habermann erinnerte an die 1960-Jahre mit dem Mauerbau und der ersten Mondlandung, ehe sich der bekennende Fan des 1. FC Nürnberg kurz mit dem Fußball befasste. Er sagte, böse Zungen spotteten wegen der Misserfolge bei den Nationalteams von Männern wie Frauen bereits: "Deutschland spielt aktuell so Fußball, wie es regiert wird. Wobei man vielleicht den Fußballern Unrecht tut ... und vielleicht auch unserer Ampelregierung." Habermann fügte hinzu: "Eine krassere Zeit für eine Regierungsübernahme hätte man vermutlich nicht erwischen können."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

