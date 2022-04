Aichach

Streit in der Aichacher CSU: Helmut Beck tritt als Fraktionsvorsitzender zurück

Plus Helmut Beck legt sein Amt als Vorsitzender der CSU-Fraktion im Aichacher Stadtrat nieder. Dafür macht er den Zweiten Bürgermeister Dußmann verantwortlich.

Von Claudia Bammer

Mit sofortiger Wirkung hat Helmut Beck sein Amt als Fraktionsvorsitzender der CSU im Aichacher Stadtrat niedergelegt. Wie er auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, hat er dies seinen Fraktionskolleginnen und -kollegen am Donnerstagabend in einem Brief mitgeteilt. Er ziehe damit "aus den Vorgängen innerhalb der Fraktion seit dem Wahlsonntag und wohl schon vorher bis in die Gegenwart meine Konsequenzen", heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

