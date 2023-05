Aichach

Aichacher Ehepaar erlebt unvergessliches Abenteuer im Ultraleichtflieger

Manuela und Frank Casaretto kurz vor dem Start: Mit ihrem Ultraleichtflugzeug "Charly" flogen sie von Aichach aus über Frankreich, Spanien und Marokko in den Senegal.

Plus Frank und Manuela Casaretto aus Aichach fliegen vom Aichacher Flugplatz in den Senegal. Es wird ein Abenteuer mit spektakulären Eindrücken und manchen Turbulenzen.

Mit dem Ultraleichtflugzeug machten sich Frank und Manuela Casaretto vom Aichacher Flugplatz auf den Weg in den Senegal. Doch nicht so sehr das Land, sondern der Flug selbst war das Ziel der Aichacher Eheleute. Denn die 14-tägige Reise war Teil des "Raid Mermoz", der die beiden auf den Spuren von Flugpionieren der 1920er-Jahre über Frankreich, Spanien und Marokko in den Senegal führte. Drei französische Piloten hatten das Abenteuer organisiert. Dabei mussten die Casarettos auch einige heikle Situationen überstehen.

Über spektakuläre Bodenformationen, Klippen, Seen, Berge, Täler, Küsten- und Wüstenregionen führte der zweiwöchige "Raid Mermoz" das Aichacher Ehepaar Manuela und Frank Casaretto. Foto: Manuela Casaretto

Es war von den Veranstaltern gewollt, dass die 37 Ultraleichtflieger-Piloten aus verschiedenen Nationen die enorme Leistung der damaligen Flugpioniere rund um Jean Mermoz und Antoine de Saint-Exupéry möglichst hautnah nachempfinden können. Mermoz stürzte 1936 im Atlantik ab und blieb seither verschollen. Ein ähnliches Schicksal blieb den Teilnehmern des nach ihm benannten "Raid Mermoz" glücklicherweise erspart.

