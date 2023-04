Aichacher Ehrenbürger und Unternehmer Hannes Meisinger wird 90

Plus Als Unternehmer und Kommunalpolitiker hat er die Stadt über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt. Seine Stiftung unterstützt MS-Kranke, als Gönner fördert er Sportvereine und die Kunst.

Er hat Aichach als Unternehmer und Kommunalpolitiker mitgeprägt und -entwickelt, gründete die Hannes & Lissy Meisinger Multiple Sklerose Stiftung und ist ein großer Förderer von Kunst und Sport. Am Ostersonntag wird Hannes Meisinger 90 Jahre alt. Aus der Öffentlichkeit hat sich der Ehrenbürger der Kreisstadt auf ärztlichen Rat hin zurückgezogen. Den Geburtstag begeht die Familie im engsten Kreis.

Hannes Meisinger hat sich auf vielfältige Weise für die Stadtgesellschaft eingebracht, wollte dafür aber nicht im Rampenlicht und im Mittelpunkt stehen. Deutlich wurde das bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde vor fünf Jahren. Der Geehrte freute sich, empfand die Ehrung aber als "zwiespältig", wie er damals sagte: "Man freut sich, weiß aber doch, dass es ungerecht ist." Ungerecht sei es gegenüber denjenigen, die im Stillen, im Schatten wirken. Die Ehrung wolle er deshalb stellvertretend auch für sie entgegennehmen, so Meisinger beim Festakt der Stadt.