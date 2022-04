Aichacher Feuerwehr wählt ihre neuen Kommandanten

Plus Seit dem Rücktritt von Christoph Fischer führt Werner Mayer als Notkommandant die aktive Feuerwehr in Aichach. Jetzt steht der Termin für die Neuwahlen fest.

Keine gewählte Führung hat derzeit die Freiwillige Feuerwehr Aichach. Seit November 2021 steht Werner Mayer als Notkommandant an der Spitze der aktiven Wehr. Jetzt steht der Termin für die Neuwahl der Kommandanten fest. Die Stadt Aichach lädt alle Aktiven am Dienstag, 10. Mai, zur Dienstversammlung ein.