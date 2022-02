Aichacher Finanzausschuss ist gegen PCR-Pooltests in städtischen Kitas

Plus Eine knappe Mehrheit im Aichacher Finanzausschuss will, dass weiterhin die Eltern ihre Kita-Kinder auf Corona testen. Das hat mehrere Gründe.

Wenn es der Aichacher Stadtrat ebenso sieht wie der Finanzausschuss, bleibt es dabei. Kinder, die städtische Kindertagesstätten (Kitas) besuchen, werden weiterhin von ihren Eltern daheim auf Corona getestet. Eine knappe Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, auf PCR-Pooltests zu verzichten. Die Entscheidung trifft der Stadtrat.