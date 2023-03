Aichacher Finanzausschuss sagt mehrheitlich Ja zum Haushalt 2023

Plus Vor dem nächsten Haushalt wollen die Fraktionen des Aichacher Stadtrats die geplanten Projekte auf den Prüfstand stellen. Dennoch gibt es einen Schlagabtausch.

Wenn auch der Stadtrat zustimmt, ist die haushaltslose Zeit in Aichach wie üblich Ende März vorbei: Der Finanzausschuss hat die Zustimmung zum Haushalt 2023 am Montagabend zumindest mehrheitlich empfohlen. Nach einem eindringlichen Appell von Kämmerer Wolfgang Ostermair, die künftigen Bauprogramme kritisch zu überprüfen, entspann sich zwischen Lothar Bahn (FWG) und Hermann Langer ( CSU) ein kurzer Schlagabtausch um den Sparwillen im Stadtrat.