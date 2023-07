Aichacher geht mit Schreckschusswaffe in den Supermarkt

Der 18-Jährige hat keine Erlaubnis zum Führen einer Waffe. Er ist am Jugendgericht in Aichach auch wegen Diebstahls angeklagt. Es geht um knapp 15.000 Euro.

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls war kürzlich ein 18-Jähriger aus Aichach angeklagt. Er hatte aus einem Tresor knapp 15.000 Euro gestohlen. Bei der nicht öffentlichen Verhandlung vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach ging es auch um den Besitz einer Schreckschusswaffe, für die der junge Mann keine Erlaubnis hatte.

Diese Waffe hatte der 18-Jährige dabei, als er Anfang Dezember in einem Supermarkt in Schrobenhausen war. Im Fall des Diebstahls lautete der Vorwurf, dass er in Dasing in einem Büro einen abgesperrten Schrank aufgebrochen und den dort liegenden Tresorschlüssel entwendet habe. Aus dem Tresor habe der Angeklagte dann die rund 14.800 Euro gestohlen.

Der Tatnachweis dafür konnte wohl nicht geführt werden, teilte Pressesprecher Johann Jahrbeck auf Nachfrage mit. Jugendrichterin Eva-Maria Grosse stellt deshalb das Verfahren wegen Diebstahls ein. Wegen des Führens einer Schreckschusswaffe ohne Waffenschein verurteilte sie den 18-Jährigen zu einer Geldauflage von 500 Euro und einer Betreuungsanweisung von sechs Monaten.