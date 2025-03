Aichacher Grubetfreunde freuen sich über fast 50 Neueintritte

Einen sehr zufriedenen Rückblick auf das Vereinsjahr 2024 präsentierte der Vorsitzende der Aichacher Grubetfreunde, Thomas Kugler, bei der Generalversammlung im Vereinshaus am Grubet. Bei den Neuwahlen wurde die bisherige Führungsmannschaft bestätigt. Nach dem 100. Gründungsfest im Vorjahr ist auch in diesem Jahr einiges geplant. Zudem haben sich die Grubetfreunde für den Umweltpreis des Landkreises beworben.

Kuglers Dank ging an alle Mitglieder, die mit viel Engagement den Verein das ganze Jahr über unterstützen. Im Vereinsjahr 2024 gab es 48 Neueintritte, sodass die Grubetfreunde nun 653 Mitglieder zählen. Zur Generalversammlung kamen 54 Mitglieder. Im Rückblick auf 2024, dessen Höhepunkt zweifellos das 100. Vereinsgründungsfest war, das mit einem Mitglieder-Ehrenabend und der Grubet-Wiesn groß gefeiert wurde, sagte Kugler: „Die Grubetfreunde sind fit für die Zukunft.“

Zeitgleich wurde als große Säule der Vereinsentwicklung das 50-jährige Bestehen der Wintersportgruppe gefeiert und ebenso das 20-jährige Bestehen der Hütten-Webler. Mit vielen weiteren Veranstaltungen wie Dreikönigswanderung, Osterwanderung, Sonnwendfeier oder Martinsfest machten die Grubetfreunde Werbung für sich. Ein wichtiger Punkt in Kuglers Rückblick war das Thema Nachhaltigkeit und Instandsetzung. Das betraf zum einen die Hüttenbewirtschaftung, die Einsparung der Stromkosten, den Dachausbau und die Kläranlage. Beworben haben sich die Grubetfreunde heuer für den Umweltpreis des Landkreises Aichach-Friedberg, nachdem sie sich seit Jahrzehnten für die Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet am Silberbrünnl einsetzen.

Beim großen Ehrungsabend der Grubetfreunde wurden 48 Vereinsjubilare geehrt

Protokollführerin Geni Schormair verwies in ihrem Rückblick auf die Tätigkeiten im Vereinsausschuss und den großen Ehrenabend, bei dem 48 Vereinsjubilare für ihre langjährige Treue und 58 Geburtstagskinder geehrt wurden. Zudem ernannte man an diesem Abend Helga Blank und Michaela Trometer für ihre Verdienste zu Ehrenmitgliedern. Vereinsschatzmeisterin Steffi Kugler legte einen umfassenden, transparenten Finanzbericht vor. Alle Fachgruppen informierten über ihre zurückliegenden Aktivitäten.

Wintersportreferent Thomas Herb stellte heraus, dass die starke Inflation und die gestiegenen Preise für Bus und Lift es im Vorfeld schwer machten, die Saison einzuschätzen. Tatsächlich wurden dann doch 118 Skischüler ausgebildet und alle verfügbaren Ausbilder und Hilfskräfte eingesetzt. Herb bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz. Der gesamte Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. Mit Wahlleiter Herbert Greifenegger wurden die Neuwahlen reibungslos abgewickelt.

"Wir danken dir für 30-jährige ehrenamtliche Mitarbeit in der Vorstandschaft", sagte der Vorsitzende der Aichacher Grubetfreunde, Thomas Kugler, zu Brigitte Kneißl, die mit den Neuwahlen das Amt niederlegte. Foto: Erich Hoffmann

Gewählt wurden zum Vorsitzenden Thomas Kugler, zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden Maria Ross, zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Peter Lerchl, zur Schriftführerin Geni Schormair, zur Kassiererin Steffi Kugler, für die Mitgliederverwaltung Verena Koppold, zur Jugendvertretung Jonas Ruisinger, für die Aktive Familie Sandra Maurer, für die Grubetwichtel Sophia Ernst, für die Hausverwaltung Richard Seitz und Herbert Schormair, für die Heimatkunde Fritz Baur, für die Hüttn-Webler – Moderne Medien Bastian Kugler, für die Natur- und Heimatkunde Thomas Kugler, für die Presse- und Öffentlichkeit Erich Hoffmann und für Sport und Vergnügen Herbert Schmid. Bestätigt wurde Wintersportreferent Thomas Herb. Die Kontrollkommission bilden Isabell Wiedholz, Ottilie Huber und Katja Loder. Das Schiedsgericht bilden Josef Blank, Andreas Beranek und Martin Trometer.

Die nächsten Termine der Aichacher Grubetfreunde

Am Samstag, 15. März, findet am Vereinshaus im Grubet der alljährliche Frühjahrsarbeitseinsatz statt. Beginn ist um 8.30 Uhr. Am Samstag, 5. April, findet im Naturschutzgebiet am Silberbrünnl ein Arbeitseinsatz statt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Vereinshaus im Grubet.