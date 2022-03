Aichacher Gymnasiasten laufen mit Cornelia Funke virtuell durch ihr Haus

Eine Online-Lesung mit der berühmten Jugendbuchautorin entwickelt einen besonderen Reiz. Am Ende überrascht die Autorin mit einer besonderen Einladung.

Cornelia Funke ist die international erfolgreichste und bekannteste deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin. Und ausgerechnet sie konnte das Aichacher Deutschherren-Gymnasium für eine digitale Lesung per Video gewinnen. Diese endete mit einem überraschen­den, großzügigen Angebot.

Funke lebte einige Jahre in Malibu, Kalifornien, bevor sie 2021 in die Toskana zog. Doch sie ist eine deutschsprachige Autorin und Illustratorin, die ihre Karriere als Autorin und Illustratorin in Hamburg begann. Am Deutschherren-Gymnasium las sie auf Einladung von Fachschaftsleiter Michael Lang.

Cornelia Funke liest aus ihrem aktuellen "Reckless"-Band

Mit über einer Stunde technischer Vorbereitung dreier Lehrkräfte gelang eine stabile Verbindung, bei der die Schüler tief in die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Autorin blicken und viele Fragen stellen konnten. Die Autorin las gezielt für die achten und neunten Klassen. Funke, die unter anderem mit "Herr der Diebe", "Die Wilden Hühner", ihrer Tintenwelt-Trilogie und deren Verfilmungen zu Weltruhm kam und in über 50 Sprachen übersetzt wurde, wählte dafür den aktuellen Band IV ihrer Spiegelweltserie "Reckless - Auf silberner Fährte". Die Autorin las mit großem Einsatz von Stimme und Mimik, wie man sich einen klassischen Märchen-Erzähler vorstellt.

Erfolgsautorin Cornelia Funke mit einem ihrer berühmten Notizbücher, von denen je-des die Basis für einen Roman ist. Sie las für die Schülerinnen und chüler des Deutschherren-Gymnasiums per Video aus „Reckless – Auf silberner Fährte“. Foto: Michael Orth, Dressler Verlag

Sie wählte die Stelle aus, an der eine Nebenfigur zum ersten Mal entdeckt, wie aus einem der magischen Spiegel eine Figur heraustritt: in diesem Fall eine gruselige, Kinder fressende Hexe wie aus "Hänsel und Gretel". Denn in der Reckless-Reihe wird die Märchenwelt der Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm in einen modernen, poetischen Fantasy-Roman geholt. In diesem treten Jacob und Will Reckless durch magische Spiegel in eine Parallelwelt - und verlieben sich dort. Allerdings hat der Erlelf Spieler wie in "Rumpelstilzchen" den Hauptfiguren Jacob und Fuchs deren noch ungeborenes Kind abgepresst, woraus sie nun einen Ausweg suchen. Dass im Hintergrund ein großer Krieg der Goyl und der Erlelfen gegen die ebenfalls machthungrigen Menschen schwelt, gibt der Reckless-Reihe seit dem Überfall auf die Ukraine eine beängstigende Aktualität. Denn Thema des Buches ist auch, was Liebe in Zeiten des Krieges vermag.

Cornelia Funke ermuntert Aichacher Schüler zum Schreiben

Deutlicher Schwerpunkt aber waren die Fragen der jungen Leserinnen und Leser an die Autorin, die sie ausführlich und offen beantwortete. So verwies sie als ihr Vorbild auf Astrid Lindgren, da diese nicht nur von einer besseren Welt erzählt, sondern sich auch für eine solche eingesetzt habe. In demselben Sinne fördert Funke heute junge Künstler und spendet den Erlös ihrer Lesungen.

Lesen Sie dazu auch

Die berühmte Autorin ermunterte ihr Publikum zudem ausdrücklich zu eigenem künstlerischem Schaffen. Ebenso sollten junge Autoren keine Angst vor dem ersten Satz haben, denn "das ist die Tür" zu einer neuen Welt, später "kannst du an dem ersten Satz noch einmal arbeiten. Manchmal änderst du ihn noch zehn Mal".

Funke ist nicht immer zufrieden mit der Verfilmung ihrer Bücher

Befragt nach ihren Filmen bekannte sich Funke vor allem zu den Werten ihrer Werke. Diese müssten in einem Film erkennbar bleiben, was nicht immer geschehe. Diese Werte seien, "dass man es nur zusammen schafft", und es "nicht nur ums Geld geht".

Die Lesung per Video entfaltete einen besonderen Reiz, als die Autorin in ihrem neuen Haus in der Toskana von einer Schülerin nach ihren Haustieren befragt wurde und mit der Kamera in der Hand durch mehrere Zimmer ging, bis ihre Hunde zu sehen waren. So erfuhren die Schüler aus der Ferne einige Details mehr über die Autorin, als sie das in einer Präsenzveranstal­tung erlebt hätten.

Aichacher Gymnasium spendet den Erlös der Funke-Lesung

Ganz im Sinne Astrid Lindgrens spendet die Schule den Erlös der Lesung in Absprache mit Cornelia Funke für bedürftige Kinder. 352 Euro gehen an die Haiti Kinder Hilfe e. V. Aichach, die das Gymnasium seit Jahren unterstützt.

Offenbar angetan von den guten Fragen der Schülerinnen und Schüler überraschte die Autorin ihr Publikum am Ende, indem sie eine Gruppe der Schule zu sich nach Italien einlud. Dort fördert sie junge Talente aus verschiedenen Kontinenten als Gäste. Dieses ungewöhnliche Angebot ist inzwischen bestätigt. Das Gymnasium plant nun eifrig einen Kreativwettbewerb, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerecht auszuwählen. (AZ)