Das Aichacher Gymnasium bringt ein Musical auf die Bühne

Der Jugendchor des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums probt seit Wochen für das Musical "Emelie – voll abgehoben". Dabei kommt auch eine Flugmaschine zum Einsatz.

Der Jugendchor des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) Aichach führt am Samstag, 16. Juli, das Musical "Emelie – voll abgehoben" öffentlich auf. Die Geschichte erinnert ein bisschen an Robinson Crusoe. Bei der Aufführung kommt eine von einem Schülervater selbst entwickelte Flugmaschine zum Einsatz.

Zur Handlung: Eine Gruppe Schiffbrüchiger lebt nun schon seit 100 Jahren auf einer einsamen Insel und kommt einfach nicht weg. Was andere im Urlaub als Paradies empfinden, ist ihnen schon längst zum Fluch geworden. Ja, wenn man fliegen könnte … Diesen Traum verfolgt die ebenso mutige wie aufmüpfige Emelie (Josefine Distel). Ob sie wohl Erfolg hat?

Karibisches Flair in Aichach beim Musical des DHG

Zu dieser Thematik hat Andreas Schmittberger eine ganze Reihe eingängiger Melodien geschrieben, die mit lateinamerikanischen Rhythmen karibisches Flair verbreiten. Und natürlich darf ein fetziger Rap ebenso wenig fehlen wie eine sehnsuchtsvolle Ballade.

Bereits seit dem Probenwochenende im Oktober 2021 bereitet sich der Jugendchor auf dieses Musical vor. Trotz Chor-Lockdown von November bis März befinden sich jetzt alle auf der Zielgeraden. Ein kleines Instrumentalensemble mit Solisten aus Orchester und Band studiert die Begleitungen ein, Schülerinnen der zehnten Klassen helfen bei der Einstudierung der Choreografie, Kostüme werden zusammengesucht und die Bühnendekoration wird gemalt. Die Darstellerin der Emelie, Josefine Distel, wird mit einer von einem Schülervater selbst entwickelten Flugmaschine durch das Schulhaus 'schweben' – oder auch nicht.

Chor ist zum Musikfest der Gymnasien Schwabens eingeladen

Einen ersten Erfolg hat der Chor bereits errungen. Vor den Pfingstferien haben die jungen Sängerinnen und Sänger einer Auswahljury vorgesungen und wurden daraufhin zum Musikfest der Gymnasien Schwabens am Freitag, 22. Juli, in Marktoberdorf eingeladen. Dort werden sie neben den Chören und Orchestern von acht weiteren Gymnasien aus dem Bezirk Schwaben das Deutschherren-Gymnasium vertreten.

Nach der schulinternen Premiere am Freitag, 15. Juli, ist am Samstag, 16. Juli, die öffentliche Aufführungen des Musicals. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Neuen Aula des Deutschherren-Gymnasiums. Tickets gibt es im Vorverkauf ab sofort im Weltladen, Schlossplatz 1 in Aichach. (AZ)