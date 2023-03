Aichacher Haushalt 2023 ist beschlossene Sache

Plus Der Aichacher Stadtrat beschließt den Etat und die Finanzplanung bis 2026 mit 20:5 Stimmen. Noch heuer sollen aber Projekte der nächsten Jahre auf den Prüfstand.

Die haushaltslose Zeit in Aichach ist beendet: Der Stadtrat hat das Zahlenwerk mit dem Rekordumfang von gut 78 Millionen Euro am Donnerstagabend mit 20:5 beschlossen, wie vom Finanzausschuss empfohlen. Knapp 56 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt, gut 22 Millionen Euro der Vermögenshaushalt, der auch das Bauprogramm mit rund 16 Millionen Euro enthält. Beschlossen ist auch die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026, versehen mit dem Zusatz, dass der Stadtrat wegen der hohen Bauausgaben in diesem Zeitraum Prioritäten setzt.

Schon bei den Vorberatungen zum Haushalt herrschte weitgehend Einigkeit, dass der Haushalt keinen Spielraum für Kürzungen lässt: Die Projekte sind beschlossen, begonnen oder nicht aufschiebbar. Fast drei Jahre Pandemie, der Ukraine-Krieg und seine Folgen wirken sich auch auf Einnahmen und Ausgaben in der Stadt aus. Der erkrankte Bürgermeister Klaus Habermann sieht in seinem Vorwort zum Haushalt dennoch keinen Grund zur Panik. Mit weiter stabilen Einnahmen speziell bei der Einkommenssteuer und auch bei der Gewerbesteuer sollte auch für 2023 ein stabiler Grundstock auf der Einnahmenseite gegeben sein, heißt es da. Der Haushalt sei seriös finanziert.

Eckdaten des Aichacher Haushalts 2023 1 / 9 Zurück Vorwärts Gesamthaushalt 78,2 Millionen Euro (2022 geplant: 67,6 Millionen Euro, vorläufiges Ergebnis: 72,3 Euro).

Verwaltungshaushalt 55,9 Millionen Euro (2022 geplant: 51,7, vorläufiges Ergebnis: 57,3 Millionen Euro).

Vermögenshaushalt 22,3 Millionen Euro (2022 geplant: 16 Millionen, vorläufiges Ergebnis: 15 Millionen Euro).

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 1,9 Millionen Euro (2022 geplant: 2,5 Millionen Euro, vorläufiges Ergebnis: 10,1 Millionen Euro)

Wichtigste Einnahmen Einkommensteuerbeteiligung: 14,3 Millionen Euro (2022 geplant: 13,4 Millionen Euro, tatsächlich: 13,9 Millionen Euro); Gewerbesteuer (Hebesatz 350 Prozent) 11,8 Millionen Euro (2022 geplant: 10,0 Millionen Euro, tatsächlich: 14 Millionen Euro); Schlüsselzuweisungen 5,1 Millionen Euro (2022: 4,4 Millionen Euro); Wasser- und Kanalgebühren 4,4 Millionen Euro (4,4 Millionen Euro); Zuweisungen 4,7 Millionen Euro (4,6 Millionen Euro), Grundsteuer (Hebesatz 320 Prozent) A 120.000 Euro und B 2,3 Millionen Euro.

Wichtigste Ausgaben Kreisumlage 13,6 Millionen Euro (2022: 13,2 Millionen Euro); Personalkosten 16,3 Millionen Euro (geplant: 14,7 Millionen Euro, tatsächlich: 14,3 Millionen Euro); Sach- und Betriebsaufwand 17,4 Millionen Euro (geplant: 14,9 Millionen Euro, tatsächlich: 13,5 Millionen Euro); Bauprogramm 15,9 Millionen Euro (geplant: 8,6 Millionen Euro, tatsächlich: 6,3 Millionen Euro); Investitionen außerhalb des Bauprogramms 1,8 Millionen Euro (2022: 2,2 Millionen Euro); Grunderwerb 2,7 Millionen Euro (2022: geplant 2,9 Millionen Euro, tatsächlich 1,9 Millionen Euro), Gewerbesteuerumlage 1,4 Millionen Euro.

Entnahme aus den Rücklagen 7,1 Millionen Euro (2022 geplant: 3,6 Millionen Euro, vorläufiges Ergebnis: keine Entnahme).

Kreditaufnahme 6,8 Millionen Euro (davon Ermächtigung aus dem Vorjahr 3,9 Millionen Euro) (2022 geplant: 5,2 Millionen Euro, vorläufiges Ergebnis: 650.000 Euro).

Schulden Ende des Jahres voraussichtlich 14,1 Millionen Euro (Stand Jahresanfang knapp 8,1 Millionen Euro); Tilgung 845.300 Euro; Pro-Kopf-Verschuldung am Jahresende: 649 Euro (Landesdurchschnitt 2021: 940 Euro). (bac)



Lothar Bahn von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) hatte bereits bei den Vorberatungen seine Kritik am Etat geäußert. Insbesondere die Kreditaufnahme hätte er gerne mittels Einsparungen bei den Personalkosten, den Sach- und Betriebsausgaben und beim Bauprogramm reduziert, fand dafür aber keine Mehrheit.

Im Stadtrat beschränkte er sich nun auf drei Punkte. So erinnerte er daran, dass es seit Jahren Ausnahmen von dem Grundsatzbeschluss des Stadtrats, die Kreditaufnahme auf zwei Millionen Euro zu beschränken, gibt, und dass wohl auch die nächsten Jahre so sein werde. Er stellte deshalb die Frage in den Raum, ob man den Grundsatzbeschluss rückgängig machen sollte. Für kurzfristige Kassenkredite ist im Haushalt 2023 wie schon 2022 eine Summe von acht Millionen Euro vorgesehen. 2022 war der Betrag wegen der Unwägbarkeiten bei den Einnahmen erhöht worden. Dazu stellte er den Antrag, wieder zu den bisherigen fünf Millionen Euro zurückzukehren.

Bahn mahnt, Kläranlage anzugehen

Als zuständiger Referent bemängelte er, dass für die Kläranlage heuer wieder nur 200.000 Euro Planungskosten vorgesehen seien. "Wir schleppen die Erneuerung der Kläranlage seit über zwei Jahren mit uns rum", mahnte er an, dort vorwärtszukommen. Dass die Kläranlage angegangen werden müsse, sahen unter anderem Dieter Saliger ( CSU) und Josh Stadlmaier (Grüne) ebenso. Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann (CSU), der die Sitzung leitete, versicherte, Bauamtsleiterin Carola Küspert sei "bereits dran", was diese bestätigte.

Dass Bahn den Haushalt ablehnte, begründete er mit seinem Nein zu mehreren Einzelplänen des Etats und zu der Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 350 Punkte. Erol Duman vom Bündnis Zukunft Aichach (BZA) lehnte den Haushalt ebenfalls ab und war überzeugt, der Stadtrat habe es in der Vergangenheit versäumt, Aufgaben rechtzeitig anzugehen.

SPD: "Kein Luxus im Haushalt"

Ein Ja zum Haushalt kam von der SPD-Fraktionsvorsitzenden Kristina Kolb-Djoka. Darin sei "kein Luxus" zu finden. Die Stadt müsse die Infrastruktur und die Entwicklung der Stadt im Blick haben, um die Lebensqualität zu erhalten. Gleichzeitig plädierte sie dafür, "das Tafelsilber nicht zu verkaufen"; die Finanzplanung sieht den Verkauf mehrerer sogenannter Perspektivgrundstücke vor. Auch die CSU und die Grünen trugen den Haushalt mit.

Mit 20:5 wurden der Haushalt und die Finanzplanung beschlossen, ebenso die Ausnahme von dem Zwei-Millionen-Deckel bei der Kreditaufnahme. Die von Bahn beantragte Kürzung der kurzfristigen Kassenkredite wurde mit 10:15 abgelehnt. In der Sitzung fehlten neben Habermann auch Dritte Bürgermeisterin Brigitte Neumaier und Karl-Heinz Schindler ( SPD), Johanna Held (CSU) und Georg Robert Jung (FWG).

Stadtrat will noch heuer Prioritäten setzen

Einig war sich der Stadtrat, dass sich die Fraktionen noch in diesem Jahr zusammensetzen, um die Projekte der nächsten Jahre kritisch in den Blick zu nehmen. Marion Zott (Grüne) wies allerdings sogleich auf einen "Investitionsstau" bei den Kindergärten hin und Erich Echter (CWG) forderte, die "Prioritäten auf Kitas und Schulen zu setzen, nicht auf Straßen".

Unter dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges" sprach Hermann Langer (CSU) Aussagen Lothar Bahns an, der in der Haushaltsdiskussion unter anderem gesagt hatte, Langer habe "keinerlei Baukenntnisse, keinerlei ökonomischen Kenntnisse". Diese habe er sehr wohl, sagte Langer mit Verweis auf seine Berufstätigkeit als Außendienstmitarbeiter. Bahn erwiderte, er werde künftig "keine unsachlichen Kommentare" mehr kommentieren, nehme aber "kein Wort" zurück.