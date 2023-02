Aichacher Helfer berichten von unvorstellbarer Zerstörung in der Türkei

Plus Das Aichacher Humanitas-Team um Tolga Buldu wagt sich im türkischen Erdbebengebiet in weit entlegene Dörfer, um Hilfsgüter zu verteilen. Das brauchen die Menschen.

Seit den schweren Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien ist mittlerweile mehr als eine Woche vergangen. Die schlimmsten Befürchtungen des Hilfswerks der Vereinten Nationen sprechen mittlerweile von 50.000 Toten, mehr als 85.000 Verletzten und zwei Millionen Obdachlosen. Unter den zahlreichen Helfern vor Ort befindet sich seit Sonntag auch eine elfköpfige Gruppe der Aichacher Hilfsorganisation Humanitas unter der Leitung von Tolga Buldu. Die Humanitas hatte bereits kurz nach den Beben zu einer spontanen Spendenaktion aufgerufen, die auf große Resonanz stieß. Schon wenig später machte sich ein mit Hilfsgütern beladener Konvoi von fünf Kleintransportern und einem 40-Tonner-Lastzug auf den Weg ins Erdbebengebiet.