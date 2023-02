Aichacher Konzertreihe geht 2023 mit folgenden Konzerten in die zweite Runde

Der Auftakt der neuen Konzertreihe 2022 war ein voller Erfolg. Mit diesem Programm geht es auch im aktuellen Jahr damit weiter.

Um der Kultur den Start nach der Corona-Zwangspause helfend unter die Arme zu greifen, hat die Stadt Aichach 2022 zum ersten Mal die Konzertreihe "Aichacher Konzerte" ins Leben gerufen - mit Erfolg. Im Jahr 2023 soll die Reihe deshalb in die zweite Runde gehen. Zwischen April und Dezember bietet die Stadt zehn musikalisch unterschiedliche Konzerte: Von Volksmusik bis Jazz ist alles dabei. So lautet das Programm der "Aichacher Konzerte 2023". Auch das Kulturticket soll es in diesem Jahr wieder geben.

SeppDeppSeptett bei Aichacher Konzert 2023 mit Programm für Erwachsene

Los geht es am 21. April mit dem SeppDeppSeptett, das in der Grundschule Nord auftritt. Das Ensemble besteht aus hochprofessionellen Blechbläsern plus Akkordeon. Die Musik allein reicht jedoch nicht: Sie verbinden ihre Spielfreude mit der ebenso großen Lust am Humor, indem sie ausgefeilte Bühnenshows erarbeiten. 2022 waren sie mit einem Kinderprogramm in Aichach, das die gesamte Zuhörerschaft fasziniert hat. Das aktuelle Programm IRREparabel ist eher für Erwachsene konzipiert. Alltägliche Situationen aus dem Leben der Musikanten bilden den Rahmen für ihre skurrile und liebenswerte Show.

Das SeppDeppSeptett-Ensemble tritt im Rahmen der Aichacher Konzerte 2023 am 21. April in der Grundschule Nord auf. Foto: Benjamin Resch

Direkt vor Muttertag, am 13. Mai, kommen Freunde von Pop- und Soulmusik sowie Chorfans voll auf ihre Kosten: SoulFood Delight ist ein 25-köpfiger A-cappella-Chor aus München, der beim Carl-Friedrich-Zelter-Chorwettbewerb 2019 den 1. Preis gewann. Durch mikrofonierte Bässe und Beatbox entsteht ein mitreißender Groove, ganz ohne Schlagzeug. Die Bandbreite an Songs reicht von David Guetta und Hozier über Pharrell Williams hin zu Prince, Bob Dylan und Stevie Wonder. Der Auftritt findet ebenfalls in der Grundschule Nord statt.

Ein besonderer Gast in der Grundschule Nord ist am 17. Juni der Tenor Michael Etzel. Der gebürtige Hollenbacher stand trotz seiner jungen Jahre bereits auf vielen ganz großen Bühnen im deutschsprachigen Raum. Er ist gefragter Sänger in den besten Rundfunkchören und hat auch als Solist schon viel Erfahrung gesammelt – zuletzt bei den Passionsfestspielen in Oberammergau. Begleitet wird er am Klavier von seinem ehemaligen Lehrer Wolfgang Kraemer.

Das Sommerkonzert in Aichach wartet mit Tango auf

Zum Sommerkonzert am 8. Juli kommt das Quinteto Tocar mit einem leidenschaftlichen Tango-Programm auf die Open-Air-Bühne im Spitalhof. Nach einer langen Spielpause, bedingt durch vielfältige individuelle Orchester- und Kammermusikprojekte, fanden sich die fünf rund um den Aichacher Gitarristen Gregor Holzapfel 2022 wieder zusammen. Zuletzt traten sie 2001 in Aichach auf.

Am 21. Oktober kommt endlich das lang erwartete Duo Elin Sakas nach Aichach in die Grundschule Nord. Die beiden Jazzmusiker Christian Elin (Klarinetten, Saxofone) und Maruan Sakas (Klavier) gehören zu den besten in Süddeutschland und setzen Maßstäbe, was das Zusammenspiel und die Kunst der Improvisation betrifft. In eine Stilrichtung lässt sich ihr Konzert nicht zwängen – sie finden Inspiration im Blues, Jazz und Pop ebenso wie in Filmmusik und der Musiktradition unterschiedlichster Kulturen.

Das Duo Maruan Takas (links) und Christian Elin sind im Oktober in Aichach zu Gast. Foto: Thomas Radlwimmer

Der Aichacher Hoagarten am 18. November braucht keine weitere Beschreibung – die Traditionsveranstaltung im Pfarrzentrum ist ebenso bekannt wie beliebt und ein Muss für alle Freunde hochwertiger Volksmusik. Annemarie Stöffel wird wieder einige der besten Volksmusikgruppen aus Bayern und der Alpenregion nach Aichach holen.

Zur Weihnachtszeit gibt es ein besonderes Schmankerl: Das Programm "Arien Jazz und Zimtsterne" am 3. Dezember verbindet den Gesang der gefragten Sopranistin Cathrin Lange (Solo-Sopranistin bis 2017 am Augsburger Theater, seit 2019 am Staatstheater Darmstadt) mit der Jazzmusik des Bastian Walcher Quartetts. Im spielerischen Cross-over aus Barockmusik, Soul und Jazz liegt der besondere Reiz dieses Weihnachtskonzerts, unterschiedliche musikalische Genres verbinden sich zu einem überraschenden, eigenen Stil.

Zusätzlich zu den Verkaufs-Konzerten bietet das Kulturprogramm der Stadt Aichach wieder einige Konzerte bei freiem Eintritt: zwei "Straßenmusik"-Termine im Rahmen der Kunstmeile – zur Eröffnung am 26. Mai kommt Swing Tanzen verboten, am 23. Juni beehrt Concerto Latino Aichach zum zweiten Mal mit einem Open-Air-Auftritt – sowie das allseits beliebte Barockpicknick beim Sisi-Schloss am ersten Sonntag im Juli (2. Juli). Außerdem gibt es wieder einige kostenfreie Konzerte im Rahmen der Reihe Kultur am Sonntag.

Tickets gibt es ab sofort in der Stadtinfo (neben der Buchhandlung Rupprecht) oder online unter aichach.de/ticketshop. Wie im vergangenen Jahr gibt es statt eines Abonnements die Möglichkeit, mit dem kostenfrei erhältlichen Kulturticket ab dem dritten Konzert 20 Prozent zu sparen. Kinder bis 14 Jahre haben generell freien Eintritt. Alle Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten Tickets für einen Euro. (AZ)