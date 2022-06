Aichacher Kunstnacht lockt mit vielen Mitmachangeboten

Die Aichacher Kunstnacht startet am Freitagabend bei Sonnenschein, dann setzt Regen ein.

Zum Start schien noch die Sonne, dann setzte leichter Regen ein: Die Aichacher Kunstnacht am Freitagabend lockte mit einer großen Vielfalt an Kunst und mit zahlreichen Mitmachangeboten. Beim Alten Rathaus fanden sich Rhythmusbegeisterte zum gemeinsamen Trommeln zusammen.

Bei der Kunstnacht gab es zahlreiche Mitmachangebote, zum Beispiel Musik machen mit Trommeln. Foto: Gerlinde Drexler

Am Oberen Stadtplatz konnten sich Kinder mit Schminke in fantasievolle Wesen verwandeln lassen. Live dabei sein, wie Kunst entsteht, konnten die Besucherinnen und Besucher an vielen Orten, unter anderem vor der Spitalkirche. Dort gestalteten die Graffiti-Künstler des Augsburger Vereins "Die Bunten" eine übergroße Leinwand. (bac)