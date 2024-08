Aichacher Mittelschule verabschiedet Lehrkräfte

Traditionell findet am Ende des Schuljahres an der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach die Verabschiedung der scheidenden Lehrkräfte statt. Neben der Fachlehreranwärterin Johanna Kneißl verläßt auch die Lehramtsanwärterin Ezgi Cin die Schule. Peter Halke (nicht auf dem Foto), ein erfahrener Lehrer und ehemaliger Schulleiter, war drei Jahre lang in der Brückenklasse eingesetzt. Jacob Ried, der fünf Jahre lang Ganztagesklassen leitete und auch im Bereich digitale Bildung tätig war, wechselt nach Friedberg und wird dort Konrektor. Lydia Liebert hat 1984 ihren Vorbereitungsdienst angetreten - sie hat es also auf 40 Dienstjahre gebracht. Nach der Zeit als Lehramtsanwärterin war sie an verschiedenen Schulen im Landkreis tätig. Zuletzt in Hollenbach, bevor sie 2007 an die Geschwister-Scholl-Mittelschule kam. Neben ihrer Tätigkeit als Klassenleiterin galt sie als Spezialistin für Englisch, war lange im M-Zug und bewies ihr Organisationslatent bei der Organisation der Langen Nacht und bei vielen Festen und Abschlussfeiern.

Schulleiter Franz Negele bedankte sich bei allen für den Einsatz und das Engagement an der Schule und wünschte den Jüngeren viel Erfolg Geschick für Ihre weitere berufliche Tätigkeit und den Ruheständlern alles Gute und viel Gesundheit.