Aichach

vor 16 Min.

Aichacher Obi-Markt muss kurzzeitig geräumt werden

Nach einem Feueralarm im Aichacher Obi-Markt rückte auch die Aichacher Feuerwehr an.

Von Evelin Grauer

Nach einem Feueralarm in der Obi-Filiale in Aichach müssen am Montagnachmittag rund 40 Kunden den Markt verlassen. Der Auslöser des Alarms ist aber kein Brand.

Aufregung am Montagnachmittag im Aichacher Obi-Markt. Gegen 15.30 Uhr ging dort die Brandmeldeanlage los. Die rund 40 Besucherinnen und Besucher wurden daraufhin aufgefordert, den Markt sofort zu verlassen. Wie die Aichacher Polizei auf Anfrage mitteilte, war die Ursache aber kein Feuer. Auslöser waren Wartungsarbeiten, die am Montag im Obi-Gebäude stattfanden. Bei diesen Arbeiten kam es zu einem Wasserrohrbruch im Außenbereich. Das teilte der stellvertretende Leiter der Aichacher Polizeiinspektion, Benedikt Weber, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Wasserrohrbruch habe die Brandmeldeanlage auf den Plan gerufen. Daraufhin sei eine automatisierte Bandansage mit schrillem Ton abgespielt worden, die die Besucher zum Verlassen des Gebäudes aufgerufen habe. Aichacher Feuerwehr und Polizei im Einsatz Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, warteten laut Weber etwa 40 Kundinnen und Kunden vor dem Gebäude. Einsatzkräfte der Aichacher Feuerwehr und der Polizei durchsuchten daraufhin den Markt und konnten innerhalb weniger Minuten Entwarnung geben. Für die Kunden bestand keine Gefahr, sie konnten wieder in den Markt zurückkehren. Das geplatzte Rohr muss noch repariert werden.

