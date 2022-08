Aichach

vor 47 Min.

Aichacher Ordnungsamtsleiter Manfred Listl verabschiedet sich

Zum Abschied trug er die Weste der Aichacher Tracht: Ordnungsamtsleiter Manfred Listl (Mitte) wurde am Freitag von den Mitarbeitern in den Ruhestand verabschiedet, hier mit (links) dem Personalratsvorsitzenden und seinem Nachfolger Stefan Beer und Bürgermeister Klaus Habermann.

Plus Nach 45 Jahren geht Manfred Listl in den Ruhestand. An seinem letzten Arbeitstag gibt es im Sitzungssaal einen Empfang für ihn. Seine Nachfolge ist geregelt.

Von Erich Echter

Ein wenig Wehmut lag schon in der Stimme des scheidenden Aichacher Ordnungsamtchef Manfred Listl, als ihn Bürgermeister Klaus Habermann, alle Amtsleiter, Mitarbeiter und langjährige Weggefährten am Freitag in den verdienten Ruhestand verabschiedeten. Im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes gab es am Freitag einen kleinen Empfang für ihn. 45 Jahre lang war Listl bei der Stadt Aichach beschäftigt.

