Aichach

vor 16 Min.

Aichacher Paartalia feiert Opening-Party zur Jubiläumssaison

Plus Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia wird 50. Bei der Opening-Party zum Jubiläum wird bis in den frühen Morgen gefeiert. Vorher gibt es das neue Programm zu sehen.

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia zeigte bei ihrer Opening-Party in der TSV-Halle in Aichach die Premiere ihres Jubiläumsprogramms zum 50-jährigen Bestehen unter dem Motto „Art of Dance“. Im Anschluss wurde ausgelassen bis in die Morgenstunden gefeiert.

