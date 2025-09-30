Aichacher Pfadfinder feiern ihren 70. Geburtstag

So mancher Besucher des Mandlachsees in Handzell (Markt Pöttmes) dürfte sich am Wochenende in seine Jugend zurückversetzt gefühlt haben, als er sich im Lager der Aichacher Pfadfinder am Lagerfeuer eine große Portion Schinkennudeln schmecken ließ – kombiniert mit Erinnerungen an Abenteuer, Freundschaft und Jugendliebe und die Rückbesinnung auf die dabei gelernten, Tugenden: Gemeinschaftssinn, Verantwortungsbewusstsein und Naturverbundenheit. Diesen Effekt erhofften sich jedenfalls die aktiven Aichacher Pfadfinder vom Stamm „Otto von Wittelsbach“, als sie ihre ehemaligen Mitglieder und Freunde zur Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen an den Mandlachsee einluden.

Den Gästen wurde ein komplettes Lager geboten mit allem, was dazu gehört: Lagerfeuer, Fahnenmast und natürlich die Jurten und Koten, Zelte aus schwarzem Stoff, die typisch für deutsche Pfadfinder sind. Es gab besagte Schinkennudeln mit Sahne, Zwiebeln und Ei, die wohl das typischste Lageressen sind. Über hundert Gäste kamen der Einladung nach, darunter viele ehemalige Pfadfinder.

Eine besondere Ehre war den Veranstaltern der Besuch des Stammesgründers, dem Aichacher Altbürgermeister Heinrich Hutzler, der den Stamm 1955 zusammen mit seiner späteren Frau ins Leben rief. Auch viele andere ehemalige Vorsitzende wie der Altlandrat Christian Knauer waren anwesend und tauschten sich mit dem aktuellen Vorstand aus.

Die Geschichte des Stammes, von der Gründung bis heute, konnte in einer Ausstellung mit zahlreichen Zeitdokumenten und Fotos nachvollzogen werden. Für die vielen Kinder wurden Workshops angeboten, in denen sie Knoten binden, Feuer machen und basteln konnten. Am Nachmittag hielt Stadtpfarrer Herbert Gugler eine besinnliche Andacht. Er wies darauf hin, dass die Pfadfinder die letzte eigenständige katholische Jugendorganistion in Aichach sind. Sie bringen sich in das Programm der Kirche ein, indem sie an den Prozessionen teilnehmen und jedes Jahr einen Altar zum Fronleichnamsfest gestalten. Außerdem verbindet sie eine freundschaftliche Rivalität mit den Aichacher Ministranten, die sich in gegenseitigen Lagerüberfällen ausdrückt.

Auch im Stadtleben bringt sich der Verein ein, sei es als Torwache bei den Mittelalterlichen Markttagen, beim Ausschank auf dem Stadtfest oder mit einem Stand auf dem alternativen Christkindlmarkt. Viele Gäste lobten das Engagement des Vereins für die Stadtgemeinde und die Kinder- und Jugendarbeit und honorierten dies durch großzügige Spenden.

Nachdem alle reichlich gegessen und getrunken hatten, verweilte viele noch lange am Lagerfeuer, sangen, lachten und erzählten einander ihre Erlebnisse bei den Pfadfindern. Erst in den frühen Morgenstunden waren alle nach Hause oder in eins der bereitgestellten Zelte zum Schlafen gegangen. Aus Sicht der Pfadfinder war die Feier ein voller Erfolg und alle Mühen wert.