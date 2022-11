Aichacher postet volksverhetzende Bilder in Whatsapp-Gruppe

Plus Im Internet teilt ein Mann Bilder schwarzer Menschen samt herabwürdigender Schriftzüge. Deshalb muss er sich vor Gericht verantworten.

Als "sehr, sehr, sehr geschmacklose Witze" bezeichnete Richterin Eva-Maria Grosse die Taten eines heute 26-jährigen Aichachers. Er habe auf äußerst derbe und unangebrachte Weise eine Grenze weit überschritten. Im September 2020 hatte er in einer Whatsapp-Gruppe mit zehn Teilnehmern vier Bilder von schwarzen Menschen gepostet, auf denen menschenverachtende Schriftzüge zu lesen waren. Das war noch nicht alles.