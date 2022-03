Aichacher Rapper Fadi Fu mit Downsyndrom ist im TV zu sehen

Rappen mit Downsyndrom? Das geht. Ferdinand Federlin aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach beweist es. Der Bayerische Rundfunk wiederholt einen TV-Beitrag über ihn.

Ferdinand Federlin aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach ist kein Unbekannter. Als Fadi Fu hat er als Rapper auf sich aufmerksam gemacht – trotz Downsyndrom und damit einhergehenden Sprachschwierigkeiten. Im Rahmen eines Workshops bei einer Mannheimer Musikschule nahm er vor einigen Jahren ein eigenes Musikvideo auf. Sein Traum ist es, auf großen Bühnen zu rappen.

Fernsehbeitrag über Ferdinand Federlin aus Aichach

Am Sonntag strahlt das Bayerische Fernsehen in der Sendung "Schwaben und Altbayern", die um 17.45 Uhr beginnt, einen Beitrag über Federlin aus. Dabei handelt es sich um eine Wiederholung – 2019 war die Erstausstrahlung. Der BR hat den Aichacher zwei Tage begleitet – auch bei einem Auftritt. Federlin spricht unter anderem über seine Liebe zur Sprache und zum Rap. Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren auch, wie seine Familie und Konzertbesucher auf seine Sprechkunst reagieren. Die Sendung wird für ein Jahr in der Mediathek des BR abrufbar sein. (lavoe)