Aichach

06:30 Uhr

Aichacher Realschule engagiert sich mit Courage gegen Rassismus

Plus Diskriminierung und Rassismus sind auch im Schulalltag allgegenwärtig. Die Aichacher Realschule möchte aktiv dagegen vorgehen – und erhält nun eine Auszeichnung.

Von Lara Voelter

Verena Gschrei ist Zweite Schülersprecherin an der Wittelsbacher Realschule in Aichach. Ihr Bruder sei Autist, deswegen wisse sie, was Ausgrenzung bedeute, sagt die Zehntklässlerin. Die Auszeichnung, die ihre Schule am Dienstag erhalten hat, bedeute ihr deshalb besonders viel. Sie lächelt, zeigt auf ein Transparent: "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" in schwarz-weißer Schrift auf ebensolchem Hintergrund.

