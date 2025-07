Aichacher Ruheständer verbringen erlebnisreiche Tage in Würzburg

Drei erlebnisreiche Tage verbrachten rund 50 Mitglieder des Vereins Aichacher Ruheständler bei ihrem diesjährigen Vereinsausflug in die traditionsreiche fränkische Weinregion rund um Würzburg. Vorstand Helmut Beck begrüßte die Gruppe zu einer Reise voller Kultur, Geschichte und kulinarischer Eindrücke. Bereits auf der Anreise wurde mit einer Führung durch das imposante Benediktinerkloster Münsterschwarzach ein erster Höhepunkt gesetzt. Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der barocken Residenzstadt Würzburg: Eine abwechslungsreiche Stadtführung mit Bus und zu Fuß durch die Altstadt brachte den Teilnehmern die bewegte Geschichte der Stadt näher. Nachmittags folgten ein Besuch in der staatlichen Hofkellerei sowie am Käppele, einer der bedeutendsten Wallfahrtskirchen Frankens. Die Rückreise führte über Volkach mit einem Abstecher zur malerisch gelegenen Klosteranlage Vogelsburg. Einen ungewöhnlichen, aber aufschlussreichen Abschluss bildete eine Führung durch die Justizvollzugsanstalt in Ebrach. Mit vielen neuen Eindrücken und schönen Erinnerungen kehrten die Teilnehmer zurück – ein rundum gelungener Ausflug mit gutem Wetter, guter Laune und einem durchdachten Programm.

