Aichacher Ruheständler erkunden die Harburg und Nördlingen

Bei einem Rundgang auf der Harburg bekamen die Aichacher Ruheständler bei ihrer jüngsten Tagesfahrt einen Einblick in die rund 900-jährige Geschichte dieser Burganlage mit Wehrgang, Gefängnistürmen, Verlies und Gerichtssaal und dem Leben der Grafen und Fürsten zu Oettingen. Nachmittags informierten sich die Ruheständler über die Große Kreisstadt Nördlingen. Nach einem Empfang durch Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad mit aktuellen Informationen zur Stadt schloss sich eine rege Diskussion mit kommunalpolitischen Themen im Sitzungssaal an. Vorsitzender Helmut Beck bedankte sich mit einem Präsent und überbrachte die Grüße von Bürgermeister Klaus Habermann. Bei einer Stadtführung wurde den rund 50 Ausflüglern die Geschichte der Großen Kreisstadt Nördlingen im bekannten Nördlinger Ries, in dem sich der Einschlagkrater eines Meteoriten von 15 Millionen Jahren befindet, nähergebracht. Beeindruckend die Sehenswürdigkeiten mit der vollständig erhaltenen Stadtmauer, den vielen Fachwerkhäusern und der St.-Georgs-Kirche mit dem im Volksmund Daniel genannten Kirchturm.

