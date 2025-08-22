Aichacher Ruheständler im Botanischen Garten in Augsburg

Eine große Gruppe des Vereins der Aichacher Ruheständler besuchte den Botanischen Garten in Augsburg. Bei einer abwechslungsreichen Führung erhielten die Teilnehmer interessante Einblicke in die Vielfalt der Pflanzenwelt. Besonders beeindruckte der Japanische Garten, der von Künstlern aus den japanischen Partnerstädten Augsburgs gestaltet worden war. Die Mitglieder zeigten sich begeistert von der gelungenen Verbindung von Natur, Kunst und Kultur.

