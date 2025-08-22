Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichach: Aichacher Ruheständler im Botanischen Garten in Augsburg

Aichach

Aichacher Ruheständler im Botanischen Garten in Augsburg

Interessante Führung auch durch den Japangarten, der von Künstlern der japanischen Partnerstädte gestaltet wurde.
Von Helmut Beck
    • |
    • |
    • |
    Der Japangarten fand besonderes Interesse,
    Der Japangarten fand besonderes Interesse, Foto: Helmut Beck

    Eine große Gruppe des Vereins der Aichacher Ruheständler besuchte den Botanischen Garten in Augsburg. Bei einer abwechslungsreichen Führung erhielten die Teilnehmer interessante Einblicke in die Vielfalt der Pflanzenwelt. Besonders beeindruckte der Japanische Garten, der von Künstlern aus den japanischen Partnerstädten Augsburgs gestaltet worden war. Die Mitglieder zeigten sich begeistert von der gelungenen Verbindung von Natur, Kunst und Kultur.

    Aichacher Ruheständler besuchen den Botanischen Garten.
    Aichacher Ruheständler besuchen den Botanischen Garten. Foto: Helmut Beck

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden