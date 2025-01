Aichacher Ruheständler machen Betriebsbesichtigung bei Juzo

Der Firmenbesuch bei der Julius Zorn GmbH (Juzo), dem mit rund 900 Beschäftigten größten privaten Wirtschaftsunternehmen in Aichach, stieß bei den Aichacher Ruheständlern auf ein unerwartet großes Interesse. Über 60 Vereinsmitglieder durfte Christian Brandstetter von der erweiterten Juzo-Geschäftsleitung begrüßen und ihnen die Geschichte des Familienunternehmens in fünfter Generationen näherbringen. Juzo hat über 100 Jahre Erfahrung in der Kompressionstherapie. Das Unternehmen produziert Produkte aus den Bereichen Phlebologie, Lymphologie, Narbenmanagement und Orthopädie wie Kompressionsversorgungen in Rund- und Flachstrick sowie Bandagen und Orthesen.

