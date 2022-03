Aichach

12:00 Uhr

Aichacher schreibt Buch über Geschichten, Narren und Räuber mit Kultstatus

Ein Grabmal auf dem Friedhof in Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) erinnert an den grausamen Sechsfach-Mord in Hinterkaifeck.

Plus Der gebürtige Aichacher Michael Peters hat ein Buch über Geschichte und Geschichten aus dem Wittelsbacher Land geschrieben - wissenswerte, grausame und kuriose.

Von Inge von Wenczowski

1922 geschah eines der grauenvollsten und mysteriösesten Verbrechen im Wittelsbacher Land. Es bewegt bis heute die Gemüter, zog unzählige Erklärungsversuche nach sich und war sogar Vorlage für einen Roman: der heimtückische Sechsfach-Mord in Hinterkaifeck bei Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Dieses und viele weitere Geschehnisse und Begebenheiten hat der in Aichach geborene Autor Michael Peters in seinem neuesten Werk "Räuber Büßer Unglücksraben" zusammengetragen.

Themen folgen