Aichacher Schüler lernen wie man im Falle von Mobbing reagiert

Nachdem das Programm Corona-bedingt zweimal ausfallen musste, war das Mobbing-Präventionsprojekt "Klik" nun wieder am Deutschherren Gymnasium in Aichach zu Gast.

Zum wiederholten Mal findet die KliK-Mobbing-Prävention am Deutschherren-Gymnasium Aichach statt. Nachdem das Programm in den vergangenen beiden Schuljahren coronabedingt ausfallen musste, können nun laut einer Mitteilung der Schule wieder alle fünften und sechsten Klassen daran teilnehmen. Auch für die Eltern gab es einen digitalen Info-Abend.

Schüler erarbeiten die Merkmale von Mobbing

Im Rahmen der Präventionsarbeit im Landkreis Aichach-Friedberg beziehungsweise des Projekts KliK (Klar im Kopf) erhalten die fünften und sechsten Klassen am Deutschherren-Gymnasium seit mehreren Jahren die Möglichkeit, am Programm zum Thema „Mobbing/Cybermobbing“ teilzunehmen. Anna Terhaag vom Augsburger Verein Brücke verbringt dazu in drei aufeinanderfolgenden Wochen jeweils eine Doppelstunde mit jeder fünften und sechsten Klasse. Während die Jüngeren ein Training zum Thema „Mobbing allgemein“ absolvieren, werden die Inhalte von den Älteren im darauf folgenden Jahr wiederholt und um den Aspekt „Cybermobbing“ ergänzt.

Aufgrund des letztjährigen Ausfalls waren nun die sechsten Klassen an der Reihe, um das Versäumte aufzuholen. In drei Doppelstunden erarbeiteten sie mit Anna Terhaag die Merkmale von Mobbing und Cybermobbing sowie geeignete Hilfsmittel für den Fall der Fälle. Auf diese können die Schülerinnen und Schüler bereits bei kleineren Konflikten zurückgreifen.

Schüler lernen Streitschlichten in Rollenspielen

Anschließend erhielten sie die Möglichkeit, ihr Wissen an Fallbeispielen zu überprüfen sowie ihre neu erlernten Fertigkeiten zur Streitschlichtung in Rollenspielen auszuprobieren. Die bei den Klassen beliebten Teambildungsspiele rundeten das Programm ab.

Auch wenn viele der Übungen an die Corona-Maßnahmen angepasst werden mussten, ist die Freude an der Schule groß, das Präventionsprogramm wieder durchführen zu können. Die rege Schülerbeteiligung sowie die persönlichen Fragen, die oft im Anschluss gestellt wurden, zeigen die Aktualität des Themas sowie das große Interesse der Schülerinnen und Schüler. (AZ)