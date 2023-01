Aichach

15.01.2023

Aichacher Schützen können endlich wieder unbeschwert feiern

Zu einem Gruppenfoto stellten sich die 28 Königspaare auf, die im Mittelpunkt des Gauschützenballs in Aichach standen.

Plus Der Gauschützenball in Aichach wird nach zwei Jahren Corona-Pause zur rauschenden Ballnacht. Eindrucksvoll ist besonders der Einzug der 28 Königspaare.

Er ist ein Höhepunkt im Terminkalender des Schützengaus Aichach: der Gauschützenball. Nach zwei Jahren Zwangspause konnte er am Samstag wieder stattfinden. Die rauschende Ballnacht in der Aichacher TSV-Halle eröffneten 28 fesch herausgeputzte Königspaare mit dem traditionellen Einzug, angeführt vom zweiten Gauschützenmeister Franz Marb. Um diesen Aufmarsch nicht zu verpassen, drängten sich bereits vor Ballbeginn zahlreiche Gäste in den Saal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

