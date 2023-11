Aichacher Schulradio gehört zu Bayerns Besten

Radio BeTONspur am Aichacher Deutschherren-Gymnasium wird beim "Mach-Dein-Radio"-Star-Wettbewerb ausgezeichnet. In dem Beitrag geht es um "Fremde Kulturen".

Seit 100 Jahren gibt es Radio, seit 20 Jahren das Projekt „Mach Dein Radio“ der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), aber erst seit einem Jahr das Schulradio BeTONspur am Deutschherren-Gymnasium in Aichach. Dennoch wurde die aus Aichach zum Wettbewerb der Besten eingereichte Sendung in der Kategorie „Teens“ bereits mit einer Nominierung, also einem der ersten drei Plätze ausgezeichnet. Eine Delegation des Profilfachs „Schulradio“ durfte deshalb zur Siegerehrung bei den Medientagen München fahren, berichtet Lehrer und Sendeleiter Michael Lang.

Die ursprünglich im April per Schullautsprecher ausgestrahlte Folge 4 „Fremde Kulturen“ wurde im September für den Wettbewerb eingereicht und erhielt jetzt beim "Mach-Dein-Radio"-Star 2023 eine von drei Nominierungen zur besten Sendung des Jahres, erreichte also das Wettbewerbsfinale.

Jury bescheinigt den Aichachern Professionalität

Die Jury aus erfahrenen Journalisten bayerischer Privatradios lobte laut Michael Lang insbesondere, wie „andere Kulturen authentisch dargestellt“ wurden. Ebenso seien unterhaltsame Elemente aufwändig erstellt worden, Sprecher und Produktion „professionell“.

Zu hören sind etwa 17,5 Minuten langen Beitrag zum Beispiel ein lustiges Quiz und Interviews mit einer ukrainischen Mitschülerin sowie einer ehemaligen Mitschülerin aus Syrien. Einblicke gibt es auch in das Fremdsprachenangebot am DHG, Italienisch, Englisch, Französisch, Latein und Spanisch. Unterstufenschüler und -schülerinnen fragten Lehrer und Lehrerinnen, was sie von ihnen immer schon mal wissen wollten.

Wo die Sendung aus Aichach zu hören ist

Die Sendung ist auf der BLM-Seite MachDeinRadio.de abrufbar, am einfachsten ist sie aber über den Link unter der Rubrik Aktuelles auf der Schulhomepage www.dhg-aic.de zu finden.