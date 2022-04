Aichacher seit drei Wochen vermisst: Jetzt übernimmt die Kripo

Seit dem 31. März wird ein 69 Jahre alter Mann aus Aichach vermisst. Nun geht die Zuständigkeit für die Ermittlung von der Polizei Aichach auf die Kripo über.

Seit nun schon drei Wochen wird Josef Gribl aus dem Aichacher Stadtteil Oberneul vermisst. Am Donnerstag, 31. März, verließ der 69 Jahre alte Mann gegen 15:30 Uhr sein Zuhause, um einen Spaziergang zu machen. Sein Auto wurde am Uferbereich der Paar an der Tränkmühle in Aichach gefunden. Trotz einer großen Suchaktion, bei der die Beamten auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden, bleibt der Aichacher weiter vermisst. Inzwischen ist die Ermittlung an die Kriminalpolizei (Kripo) Augsburg übergegangen.

Große Suchaktion an der Paar bei Aichach blieb ohne Erfolg

Das sei ein normaler Vorgang bei sogenannten "Langzeitvermissungen", erklärt Michael Jakob, Inspektionsleiter der Polizei Aichach. "Kriminalpolizei bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Vermisste Opfer einer kriminellen Handlung geworden ist." Bereits am selben Abend nach dem Verschwinden startete die Polizei rund um die Paar eine große Suchaktion. Von Donnerstagnacht bis Freitagnachmittag waren etwa Wasserrettungsteams, eine Unterwasserdrohne, Suchhunde und sogar ein Polizeihubschrauber im Einsatz - ohne Erfolg.

Josef Gribl aus dem Aichacher Stadtteil Oberneul wird vermisst. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe. Foto: Polizei Aichach

Bislang ohne Erfolg blieb auch die öffentliche Vermisstenfahndung, die auch weiterhin noch gilt. Josef Gribl ist circa 180 cm groß, hat eine schlanke Statur, lichte, grau-melierte Haare, einen Dreitagebart und trägt keine Brille. Bekleidet ist er mit einer beigen Trekkinghose mit Seitentaschen und einem dunklen Sweatshirt mit Reißverschluss. Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter 08251/8989-0 entgegen.