Aichacher SPD ehrt langjährige Mitglieder

Das Sommerfest der Aichacher SPD hat sich längst als fester Termin im Kalender der Mitglieder und Freunde etabliert. Bereits zum fünften Mal fand es in diesem Jahr statt – bei bestem Wetter und mit rund 50 Teilnehmenden im Biergarten des Brandner Kaspar. Durch den Nachmittag führten die beiden stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden Nicole Matthes und Daniel Hauke. Hauke blickte in seiner Ansprache auf das vergangene Jahr zurück, insbesondere auf das Engagement der SPD im Aichacher Bündnis für Demokratie und Vielfalt. Gleichzeitig fand er mahnende Worte mit Blick auf den anstehenden Kommunalwahlkampf: „Nehmt euch selbst nicht wichtiger als die Sache – es geht darum, das Rathaus und den Sitzungssaal von Aichach zu verteidigen.“

Im Anschluss ging Bürgermeisterkandidatin Nicole Matthes auf die Planungen für die bevorstehende Wahl ein. Die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer wachse stetig, und auch die Liste für die Stadtratswahl nehme langsam Gestalt an. „Wir sind nicht nur nah dran an den Menschen – wir sind die Menschen“, betonte sie zuversichtlich. Auch die Bundestagsabgeordnete Heike Heubach war zu Gast und berichtete aus Berlin. Die Lage in der Regierungskoalition sei derzeit nicht einfach, zuletzt verschärft durch die Blockade der Richterwahl durch die Union. Dennoch setze sich die SPD weiterhin für soziale Politik und tragfähige Kompromisse ein. Wie jedes Jahr wurden im Rahmen des Festes langjährige Mitglieder für ihre Treue geehrt. Ausgezeichnet wurden: für 10 Jahre Mitgliedschaft: Rita Rösele (ehemalige Stadträtin und Sozialreferentin) und Daniel Hauke, für 25 Jahre: Peter Baier, für 40 Jahre: Axel Küpfer (ehemaliger Ortssprecher von Untergriesbach), für 50 Jahre: Max Bils und Josef Kulzinger.

Nach dem offiziellen Teil folgte der gemütliche Ausklang: Bei Freibier, Steckerlfisch und den bayerisch-italienischen Klängen von Franco Busatto wurde gelacht, diskutiert und gefeiert – wie es beim Sommerfest der SPD Aichach Tradition ist.

