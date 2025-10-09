Aichacher SPD nominiert ihre Stadtratsliste

Ihre Bürgemeisterkandidatin Nicole Matthes hat die Aichacher SPD bereits im Juni nominiert, jetzt folgen die Kandidatinnen und Kandidaten für den Aichacher Stadtrat. Die Nominierungsversammlung findet am Samstag, 18. Oktober, um 18 Uhr im Gasthof Wagner im Aichacher Stadtteil Untergriesbach statt. An dem Abend finden außerdem Nachwahlen für den Vorstand des Ortsvereins statt, für die Ämter des Kassenwarts und des Schriftführers. (AZ)

