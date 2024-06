Walchshofen

Neues Konzept, neue Spielgeräte: Aichacher Kinder reagieren begeistert

Sichtlich Spaß haben die Kindergartenkinder aus Tödtenried auf dem neu gestalteten Spielplatz in Walchshofen.

Plus Die Stadt Aichach will die Spielplatzqualität erhöhen. Ein Pilotprojekt ist jetzt in Walchshofen umgesetzt. Projektleiter Roland Ilaz verrät, wo es weitergeht.

Von Alice Lauria

Seilbahn oder Schaukelrondell? Maja kann sich gar nicht entscheiden, was ihr lieber ist. Mit weiteren fünf Kindern im Rondell Spaß haben? Oder doch lieber alleine hin- und herschwingen? Aber das Mädchen hat ja noch Zeit. An diesem Vormittag darf sie mit weiteren Mädchen und Buben vom Kindergarten Unterm Apfelbaum aus Tödtenried ( Sielenbach) den neuen Spielplatz im Aichacher Stadtteil Walchshofen testen. Er ist etwas Besonderes – ein Pilotprojekt der Stadt.

In Aichach und den Stadtteilen gibt es aktuell 50 Spielplätze und zehn Bolzplätze. "Die Spielplatzqualität zu erhöhen und gleichzeitig die Anzahl leicht zu verringern", das ist laut Roland Ilaz das Ziel des neuen Spielplatzkonzepts der Stadt. Ilaz ist Projektleiter für die Umgestaltung der Spielplätze. Der 46-jährige Vater von zwei Söhnen ist überzeugt, dass einen spannenden Spielplatz mehr auszeichnet als nur eine Schaukel und eine Rutsche: "Damit lockst du keine Kinder mehr."

