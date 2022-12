Aichacher Stadtbauhof soll eine weitere neue Halle bekommen

Plus Beim Bauhof der Stadt Aichach will der Finanzausschuss den nächsten Schritt des Masterplans gehen. Uneinig ist sich der Ausschuss, ob er dafür überhaupt zuständig ist.

Der Aichacher Stadtbauhof soll nach und nach zukunftsfähig aufgestellt werden. Dafür wurde 2020 ein Masterplan erstellt. Im ersten Schritt wurde eine Fahrzeug- und Lagerhalle gebaut. Kurz vor der Fertigstellung sind neue Lager -und Schüttboxen. Nun soll der nächste Schritt folgen: eine neue Bauhofhalle, die Werkstätten beherbergen soll. Der Finanz- und Werkausschuss des Stadtrats hat am Montagabend beschlossen, dafür eine Baugenehmigung einzuholen und mit den Planungen das Ingenieurbüro Haid zu beauftragen. Zuvor wurde aber darüber diskutiert, ob der Ausschuss dafür überhaupt der richtige ist.