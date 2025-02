Aichacher Stadthexen wirbeln durch die Stadt und die AN-Redaktion

„Huuuiiiiii!“ Unüberhörbar flogen an Weiberfasching die Oach‘ma Hex‘n auf ihren Besen in der Redaktion der Aichacher Nachrichten ein. Dort wirbelten sie durch die Räume, zeigten ihren Hexentanz und die Oberhexe sagte ein paar selbst gereimte Verserl auf. Die Aichacher Stadthexen feiern heuer Jubiläum: Seit 25 Jahren fliegen sie schon über Stadt und Land und machen an Weiberfasching in Aichach Behörden, Geschäfte und Straßen unsicher.

Sehr zur Freude derer, die sie schon mit „Flugbenzin“ und einer kleinen Stärkung erwarten. Beides hat die Truppe nötig, denn so ein Hexenleben kann anstrengend sein. Schon um 9 Uhr morgens war am Donnerstag Abflug für die Hexen. Dann ging es reihum durch Stadtverwaltung, Landratsamt, Amtsgericht und diverse Geschäfte. Erst im Lauf des Nachmittags – nach einem abschließenden Besuch in der Bäckerei Gulden – stellten die Stadthexen ihren Flugbetrieb wieder ein.

Aichacher Stadthexen wurden vor 25 Jahren eher zufällig ins Leben gerufen

Sie wurden um die Jahrtausendwende eher zufällig ins Leben gerufen, als die Stadt auf der Suche nach einem Rahmenprogramm zum Fasching war. Gruppen wurden aktiviert, Beschäftigte der Stadtverwaltung beteiligten sich am Rahmenprogramm und bald kam der Kontakt zu den Hexen von Kirchseeon zustande. Eine dieser Brauchtumshexen zeigte ihren Aichacher Faschingshexen-Kolleginnen, wie sie die Masken nach traditioneller Art herstellen konnten. Tatsächlich hat jede Aichacher Hexe ihre eigene, selbst gefertigte Maske.

Auch Hexen brauchen mal eine Pause. In der Redaktion der Aichacher Nachrichten konnten die Aichacher Stadthexen ihre Besen mal kurz zur Seite legen. Foto: Alice Lauria

Auch eine Akkordeonspielerin fand sich über private Kontakte und nach einiger Zeit waren Hexen, Musik und Programm komplett. Während die Hexen es sich an Weiberfasching gut gehen lassen und an der ein oder anderen Stelle auch mal ein bisserl über die Stränge schlagen, muss ein Einziger nüchtern bleiben: der Chauffeur. Denn ab und zu sind auch Hexen lieber motorisiert unterwegs, statt auf ihren Besen zu reiten. Normalerweise sind um die zehn, zwölf Hexen dabei. In diesem Jahr aber waren es aus unterschiedlichen Gründen etwas weniger. Eine von ihnen war beispielsweise (kostümiert!) zum Karneval in Venedig ausgeflogen.

In früheren Jahren gab es schon mal einen Hexenstrip im Landratsamt Aichach-Friedberg

Lustig ging es am Weiberfasching dennoch zu. Gut gelaunt erzählten die Hexen, was sie in ihren wilderen Jahren schon so alles erlebt haben: Richter etwa, die für ihren Besuch extra eine Verhandlung unterbrachen oder Hexen, die einst im Landratsamt einen heißen Hexenstrip bis hin zur schwarz-roten Unterwäsche hinlegten. Inzwischen lassen sie es etwas ruhiger angehen. „Jetzt hätte keiner mehr eine Freude, wenn sich eine von uns ausziehen würde“, vermuten sie. Dabei haben sie sich gut gehalten – und haben noch einiges vor. Wollen sie doch laut eigener Aussage noch ihr 400- oder 500-jähriges Bestehen erleben.

In der Redaktion der Aichacher Nachrichten hinterließen sie als Andenken einen kleinen Hexenbesen – verbunden mit der Aufforderung: „Den hängt‘s dann auf! Denn wir komma bestimmt wieder a Jahr dann drauf!“ Wird gemacht, Ehrensache!