Aichach

vor 34 Min.

Aichacher Stadtmusikanten spielen auf der Grünen Woche in Berlin

Die Aichacher Stadtmusikanten proben für ihren Auftritt auf der Grünen Woche in Berlin.

Plus Musikerinnen und Musiker spielen am Donnerstag auf der Grünen Woche bayerische "Spezialitäten" – und haben sich akribisch auf den besonderen Auftritt vorbereitet.

Von Gerlinde Drexler

Die Stimmung ist aufgekratzt. Es ist die letzte Probe der Aichacher Stadtmusikanten, bevor sie zu ihrem Auftritt auf der Grünen Woche, der weltgrößten Messe der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Berlin, fahren. Am Donnerstag treten sie um 16 Uhr in der Bayernhalle auf. Einige der Stücke, die sie dort spielen werden, haben sie extra für diesen zweistündigen Auftritt einstudiert. Außerdem haben sie ein paar bayerische „Spezialitäten“ dabei.

