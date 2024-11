Aichacher Stadtrat erkundet, wie Freising sich gewandelt hat

Wie soll sich Aichach in den nächsten Jahren entwickeln? Antworten auf diese Frage soll das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) geben, das kurz vor dem Fertigstellung steht. Eine Umgestaltung am Stadtplatz ist eines der Themen. Wie kann dieser noch mehr belebt werden? Wird ein Teilbereich autofrei oder nur verkehrsberuhigt? Soll ein großes Wasserspiel oder nur ein kleiner Brunnen gebaut werden? Mit diesen Fragen befasst sich der Stadtrat schon seit geraumer Zeit. Deutlich weiter ist das die Stadt Freising, die seit 2015 an ihrer Innenstadt-Neugestaltung arbeitet. Dorthin führte jetzt eine Exkursion des Aichacher Stadtrats.

