Aichacher Stadtrat fasst 540 Beschlüsse in 36 Sitzungen

Bei der Weihnachtssitzung des Stadtrats ziehen der Bürgermeister, die CSU und die SPD Bilanz. Corona und der Ukraine-Krieg wirken sich auch in Aichach aus.

36 Sitzungen haben der Aichacher Stadtrat und seine Ausschüsse abgehalten. 540 Beschlüsse wurden dabei gefasst. „Schon ein enormes Programm“, sagte Bürgermeister Klaus Habermann am Ende der Weihnachtssitzung des Stadtrats am Donnerstagabend. Der Bürgermeister verzichtete auf einen ausführlichen Jahresrückblick, stellte aber fest: „Es war einmal mehr ein forderndes Jahr.“