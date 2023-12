Aichach

Aichacher Stadtrat streicht Integrationsstelle in der Verwaltung

Plus Die Grünen wollten sie schnell wieder besetzen, die Mehrheit die halbe Stelle für Integration und Soziales streichen. Eine Anlaufstelle im Rathaus gibt es trotzdem.

Von Claudia Bammer

Eine Diskussion mit umgekehrten Vorzeichen gab es in der letzten Stadtratssitzung dieses Jahres in Aichach: Während ein Teil des Stadtrats eine derzeit unbesetzte halbe Stelle in der Verwaltung schnellstmöglich neu besetzt wissen wollten, schlug die Verwaltung selbst vor, diese zu streichen. Um die derzeit unbesetzte halbe Stelle für Integration und Soziales in der Aichacher Stadtverwaltung entbrannte eine lange Diskussion. An deren Ende wurde sie mit 19:9 Stimmen gestrichen.

Die halbe Stelle für Integration und Soziales ist verwaist, seit die bisherige Mitarbeiterin Ende 2022 in den Ruhestand gegangen ist. Die Mitarbeiterin, die bis Ende 2022 die Stelle besetzte, hatte die Aufgabe, Migrantinnen und Migranten als Bindeglied zur Stadtverwaltung zu unterstützen, mit Ehrenamtlichen, dem Asylkreis sowie den sozialen Trägern, Vereinen und Kirchen, zusammenzuarbeiten, Angebote für anerkannte Geflüchtete zu koordinieren, bei der Arbeits- und Wohnungssuche und beim Stellen von Anträgen zu unterstützen. Ihre Aufgaben hat Bürgermeister Klaus Habermann übernommen, der auch den Asylkreis leitet. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von seinem Vorzimmer. Habermann selbst hatte deshalb kein Verständnis für den Antrag der Grünen-Fraktion, die Stelle zeitnah wieder zu besetzen. Er war überzeugt: "Etwas Besseres kann doch gar nicht passieren, als dass Asylarbeit an höchster Stelle gemacht wird."

