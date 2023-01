Aichacher Storch wohnt jetzt im Augsburger Zoo

Der verletzte Aichacher Jungstorch, der vor einem halben Jahr in die Tierklinik nach Gessertshausen gebracht wurde, ist jetzt zur Pflege im Augsburger Zoo.

Einer der beiden Aichacher Jungstörche vom Neusa-Kamin hatte sich im Juli 2022 beim Jungfernflug ausgerechnet die Hauptstraße neben dem Kamin ausgesucht. Besorgte Aichacher Bürger geleiteten den jungen Storch von der Straße auf das angrenzende städtische Areal. Da der Storch nicht weiterfliegen wollte oder konnte, galt es dafür zu sorgen, dass dem Storch auf der öffentlichen Straße nichts weiter passierte. Mithilfe der Aichacher Polizei wurde in Friedberg ein Ansprechpartner des Landesbunds für Vogelschutz und Naturschutz in Bayern (LBV) informiert. Dieser fuhr umgehend nach Aichach und nahm den jungen Storch in Verwahrung.

Weil am Samstag kaum ein örtlicher Tierarzt um Rat gefragt werden konnte, erfolgte die Fahrt zur Tierklinik Gessertshausen. Dort wurde eine Verletzung an einem Armknochen festgestellt und der Storch kam zunächst in Quarantäne. Die Tierärzte verzichteten darauf, den jungen Storch einzuschläfern, in der Hoffnung, dass die Verletzung ausheilen möge und der Storch wieder flugfähig werde.

Zoo Augsburg übernimmt Aichacher Jungstorch

In der zweiten Septemberwoche teilte der stellvertretende Zoodirektor Thomas Lipp dem LBV mit, dass der Augsburger Zoo den jungen Storch aus Aichach als Pflegestorch übernommen habe. Offenbar bestand die Hoffnung, dass die Verletzung am Flügel weiter heilen werde. Nach einer Eingewöhnungszeit im Augsburger Zoo konnten die Beschäftigten bestätigen, dass der junge Storch im Gehege der Pflegestörche akzeptiert wurde. Bei der Fütterung mit Mäusen oder Eintagsküken wird der Neuling nicht verdrängt oder angegriffen.

Nun ist zu hoffen, dass die Verletzung langfristig ausheilt. Wenn nicht, darf der Patient weiterleben zur Freude der Besucherinnen und Besucher. Von den derzeit fünf Pflegestörchen ist der Storch aus Aichach an seinem grün-weißen Ring am linken Bein zu unterscheiden. (AZ)