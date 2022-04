Zu großer Andrang: Aichacher Tafel verhängt einen Aufnahmestopp

Weil der Bedarf auch durch Geflüchtete aus der Ukraine so groß ist, kann die Aichacher Tafel derzeit nicht mehr alle Berechtigten versorgen. Wie man helfen kann.

Bei der Aichacher Tafel gilt derzeit ein Aufnahmestopp. Das teilt der Caritasverband für den Landkreis Aichach-Friedberg mit. Es sei der Aichacher Tafel ein besonderes Anliegen, neben den bisherigen Tafelbesuchern auch die Menschen, die aus der Ukraine in Aichach ankommen, mit Lebensmitteln zu versorgen. Derzeit sei aber der Ansturm so groß, dass nicht mehr alle Personen versorgt werden können, so die Caritas. Sobald ein Tafelausweis abläuft oder zurückgegeben wird, können neue Personen aufgenommen werden.

Zahl der Menschen mit Tafelausweis hat sich fast verdoppelt

Schon im März hatten die Tafeln im Landkreis Aichach-Friedberg angesichts des Ansturms, den sie erlebten, um Sachspenden gebeten. Wie Ulrike Herger vom Caritas-Kreisverband auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, hat sich die Zahl der Menschen, die sich bei der Aichacher Tafel mit Lebensmitteln versorgen können, innerhalb kürzester Zeit fast verdoppelt. Vor allem Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, sind dazugekommen. "Die nehmen das wahnsinnig dankbar an", sagt Herger.

Einen Aufnahmestopp gibt es bei der Aichacher Tafel. Der Ansturm ist derzeit so groß, dass nicht mehr alle Personen versorgt werden können. Das zeigt dieses Bild von der Ausgabe am Mittwoch. Foto: Ulrike Herger

Derzeit haben rund 200 Menschen einen Tafelausweis. Deren Familien mitgerechnet, sind es etwa 530 Menschen, die Lebensmittel von der Tafel beziehen. Noch mehr Andrang könnten die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr bewältigen. In Augsburg und Schrobenhausen haben die Tafeln deshalb bereits Aufnahmestopps verhängt, berichtet Herger. "Wir haben lange gezögert und uns jetzt doch dazu durchgerungen."

Sachspenden werden in Aichach dringend gebraucht

Sachspenden: Um die zusätzliche Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen in den nächsten Wochen zu gewährleisten, sind haltbare Lebensmittelspenden willkommen. Gefragt sind Konserven jeder Art, Nudeln, Reis, Mehl, Öl, Süßigkeiten – bei denen auf die Einhaltung des Mindesthaltbarkeitsdatums geachtet werden sollte – als auch Windeln und Hygieneprodukte. Die Sachspenden können Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 14 Uhr bei der Aichacher Tafel in der Bahnhofstraße 28 in Aichach abgegeben werden.

Geldspenden: Auch Geldspenden, die die Tafel zum Lebensmitteleinkauf nutzt, sind willkommen. Wer spenden möchte, kann das mit dem Stichwort "Aichacher Tafel" auf eines der beiden folgenden Spendenkonten des Caritasverbands Aichach-Friedberg tun: bei der Liga-Bank Augsburg, IBAN: DE 92 7509 0300 0000 200034, BIC: GENODEF1M05, oder bei der Sparkasse Aichach Schrobenhausen, IBAN: DE 07 7205 1210 0000 048926, BIC: BYLADEM1AIC.